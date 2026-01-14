La seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen si terrà giovedì 15 gennaio alle 12.30, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Di seguito, orario, programma, modalità di visione in streaming e i pettorali degli italiani coinvolti in questa fase di preparazione.

Giovedì 15 gennaio (ore 12.30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla mitica pista Lauberhorn per un nuovo test all’insegna della velocità: dopo la prima prova del martedì e quella cancellata per scelta degli organizzatori nella giornata del mercoledì, gli atleti avranno a disposizione un’ultima occasione per testare la neve svizzera e provare le linee in vista della gara di sabato, una delle più prestigiose dell’intera annata agonistica. Tra gli italiani spiccano Dominik Paris, Florian Schieder e Mattia Casse, poi attenzione alla nutrita pattuglia di casa guidata da Marco Odermatt, Justin Murisier, Franjo Von Allmen, Stefan Rogentin, Alexis Monney. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist seconda prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Leggi anche: Startlist prima prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani

Leggi anche: Startlist seconda prova discesa Zauchensee 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Startlist seconda prova discesa Zauchensee 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Zauchensee, startlist, streaming; A che ora lo sci alpino oggi: startlist slalom Flachau e prova discesa Wengen, tv, streaming; A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Zauchensee e gigante Adelboden, canali tv, streaming.

Startlist seconda prova discesa Wengen 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani - 30) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Wengen, evento valido per la Coppa del Mondo ... oasport.it