Startlist seconda prova discesa Soldeu 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Prosegue l'intensa settimana sulle nevi di Soldeu, dove la Coppa del Mondo di sci alpino è sbarcata in seguito alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La località andorrana si appresta a ospitare una discesa libera a due superG nel weekend del 27 febbraio-1° marzo, ma per arrivare preparati alla prima gara veloce sui Pirenei ci sarà spazio per dei test: giovedì 26 febbraio (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile. Sofia Goggia (bronzo in discesa ai Giochi), Federica Brignone (Campionessa Olimpica di superG e gigante), Nicol Delago e Laura Pirovano si rimetteranno in gioco dopo l'avventura a cinque cerchi. Tra le rivali di riferimento figurano la statunitense Breezy Johnson, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, le tedesche Emma Aicher e Kira Weidle-Winkelmann, le austriache Cornelia Huetter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb, Ariane Radler, le svizzere Malorie Blanc, Corinne Suter e Janine Schmitt, la ceca Ester Ledecka.

