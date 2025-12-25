(Adnkronos) – “La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) da parte dell’As Roma rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio, un progetto atteso da decenni”. È quanto afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in relazione all’iter per la costruzione dello stadio della società gialloa. “È un atto formale e sostanziale che consente di avviare i passaggi successivi, nel rispetto delle procedure previste. Roma Capitale ha sempre considerato questo intervento non solo come un’infrastruttura sportiva, ma come una grande occasione di rigenerazione urbana, capace di riqualificare un intero quadrante della città, migliorando la mobilità, i servizi e la qualità dello spazio pubblico”, aggiunge. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Leggi anche: Stadio Roma, consegnato progetto di fattibilità. Gualtieri: “Passaggio decisivo”

Leggi anche: Stadio Roma, Gualtieri sulla consegna del Progetto di fattibilità: “Un passo in avanti decisivo, ringrazio i Friedkin”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Nuovo Stadio Roma, c'è la svolta: consegnato il progetto per Pietralata; Che regalo di Natale per la Roma: consegnato in Campidoglio il progetto per il nuovo stadio; Roma, consegnato il progetto dello stadio a Pietralata. Gualtieri: «Passaggio decisivo»; La Roma ha presentato ufficialmente al Comune il progetto per il nuovo stadio.

Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin consegnano il progetto. I comitati: “Stanno aggirando le regole” - Depositato in Campidoglio il progetto di fattibilità dello stadio della Roma. fanpage.it