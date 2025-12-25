Stadio Roma consegnato progetto di fattibilità Gualtieri | Passaggio decisivo
(Adnkronos) – “La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) da parte dell’As Roma rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio, un progetto atteso da decenni”. È quanto afferma il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in relazione all’iter per la costruzione dello stadio della società gialloa. “È un atto formale e sostanziale che consente di avviare i passaggi successivi, nel rispetto delle procedure previste. Roma Capitale ha sempre considerato questo intervento non solo come un’infrastruttura sportiva, ma come una grande occasione di rigenerazione urbana, capace di riqualificare un intero quadrante della città, migliorando la mobilità, i servizi e la qualità dello spazio pubblico”, aggiunge. 🔗 Leggi su Seriea24.it
