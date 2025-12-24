Stadio Roma Gualtieri sulla consegna del Progetto di fattibilità | Un passo in avanti decisivo ringrazio i Friedkin

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è il tanto atteso passo in avanti sui lavori per lo Stadio dell’As Roma nella capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri ha confermato l’avvenuta consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) da parte della società giallorossa, chiarendo che questo passaggio rappresenta un’evoluzione decisiva verso la realizzazione della nuova infrastruttura. Un progetto atteso da anni, che doterà . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Stadio Roma, Gualtieri sulla consegna del Progetto di fattibilità: "Un passo in avanti decisivo, ringrazio i Friedkin"

