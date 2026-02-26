Stadio Roma | 60 mila posti e 1 miliardo investimentio 12 su 27 ettari a verde ok in giunta

La costruzione dello stadio di Roma prevede un impianto con oltre 60 mila posti e un investimento superiore a un miliardo di euro. L’area interessata si estende su 27 ettari, di cui 12 dedicati a spazi verdi. La proposta ha ricevuto il via libera dalla giunta comunale, aprendo la strada ai lavori.

Municipio Roma XI. Lanzi: ok a deliberazione per pianificazione attivita' centri sportivi La giunta capitolina approva il progetto per il nuovo stadio della As Roma, un'opera che punta a rigenerare l'area di Pietralata. Un impianto da 60.605 posti che si estende su 27 ettari nell'area dell'ex Sdo di Pietralata, con un investimento che supera il miliardo di euro. La giunta capitolina ha approvato oggi il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) per lo stadio presentato dalla As Roma, in seguito alle prescrizioni e osservazioni avanzate dall'Assemblea capitolina. L'investimento complessivo da parte della As Roma ammonta a 1.

