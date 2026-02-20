Stadio Roma | Comitati per il No 12 mila firme per area tutelata a Pietralata

I comitati contrari alla costruzione dello stadio della Roma a Pietralata hanno raccolto oltre 12.000 firme con una petizione online. La loro protesta nasce dalla preoccupazione per l’impatto sul quartiere, già afflitto da problemi di traffico e inquinamento. Decine di residenti si sono uniti per chiedere di preservare l’area verde e migliorare i servizi pubblici, temendo che il nuovo impianto aumenti il caos e la congestione cittadina. La raccolta di firme continua per rafforzare la protesta.

La rete di comitati e associazioni che si oppone alla realizzazione dello stadio della As Roma a Pietralata ha comunicato di aver raggiunto la significativa quota di 12 mila firme attraverso una petizione online. Questa iniziativa è rivolta al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e alla sua giunta, con la richiesta di istituire un parco archeologico pubblico nell'area di Pietralata. Tale richiesta è scaturita in seguito al rinvenimento di reperti archeologici pre-esistenti nel parco delle Acacie, emersi durante gli scavi preventivi per la costruzione dell'impianto sportivo.