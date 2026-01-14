Verso le elezioni l' incontro tra centro sinistra e civiche Donati chiede le primarie

In vista delle prossime elezioni, si sono tenuti i primi incontri tra il centro sinistra e le liste civiche, segnando un passo importante nel percorso di alleanze. Marco Donati ha chiesto di aprire un confronto trasparente attraverso primarie condivise, per favorire una scelta democratica e partecipata. Questa iniziativa rappresenta un momento di dialogo volto a definire un’unità strategica per il futuro della coalizione.

Per la prima volta la coalizione di centro sinistra si è incontrata con le liste civiche e i partiti che fanno parte del progetto che ruota intorno a Marco Donati. Il vertice si è tenuto nella sede del Pd a Sant'Agostino e ha visto la partecipazione dei rappresentanti politici delle varie anime. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche: Verso le elezioni, confronto sereno tra centro sinistra e civiche. Donati chiede le primarie

Leggi anche: Pd, le manovre verso le Comunali. Liste civiche e nuovi candidati dem. Obiettivo: riconquistare il centro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verso le elezioni, confronto sereno tra centro sinistra e civiche. Donati chiede le primarie; Amantea, il Partito Democratico rompe gli indugi: primi segnali verso le elezioni comunali; Verso le elezioni amministrative: Bordighera Viva presenta i primi candidati: al centro ascolto e partecipazione; FdI Crotone: “Non sosterremo il sindaco uscente”. Avviato il confronto verso le Comunali.

Elezioni regionali: a Venezia è andato in scena un faccia a faccia tra Luca Zaia e Matteo Salvini - L'incontro tra Matteo Salvini e Luca Zaia, andato in scena a Venezia giovedì pomeriggio, è stato breve e riservato. rainews.it

Verso le Regionali, Donzelli lancia la sfida di FdI. “Appuntamento importante” - La Spezia, 6 settembre 2025 – Le elezioni regionali, i dazi Usa, la guerra in Ucraina e molti altri temi di attualità al centro dell’incontro ‘Il lavoro del governo Meloni: senza sosta per gli ... lanazione.it

Messina, verso le elezioni comunali: centrodestra al lavoro per una proposta comune: “La città merita di più” - Prosegue il dialogo politico e programmatico tra le forze del centrodestra di Messina, impegnate in un percorso di confronto volto alla costruzione di una proposta unitaria da presentare alla città. msn.com

MACERATA VERSO LE ELEZIONI - Nel centrodestra intanto si attendono le mosse del primo cittadino Sandro Parcaroli che ha annunciato una decisione per la fine del mese - facebook.com facebook