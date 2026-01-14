Verso le elezioni l' incontro tra centro sinistra e civiche Donati chiede le primarie

Da arezzonotizie.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle prossime elezioni, si sono tenuti i primi incontri tra il centro sinistra e le liste civiche, segnando un passo importante nel percorso di alleanze. Marco Donati ha chiesto di aprire un confronto trasparente attraverso primarie condivise, per favorire una scelta democratica e partecipata. Questa iniziativa rappresenta un momento di dialogo volto a definire un’unità strategica per il futuro della coalizione.

Per la prima volta la coalizione di centro sinistra si è incontrata con le liste civiche e i partiti che fanno parte del progetto che ruota intorno a Marco Donati. Il vertice si è tenuto nella sede del Pd a Sant'Agostino e ha visto la partecipazione dei rappresentanti politici delle varie anime. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Verso le elezioni, confronto sereno tra centro sinistra e civiche. Donati chiede le primarie

Leggi anche: Pd, le manovre verso le Comunali. Liste civiche e nuovi candidati dem. Obiettivo: riconquistare il centro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Verso le elezioni, confronto sereno tra centro sinistra e civiche. Donati chiede le primarie; Amantea, il Partito Democratico rompe gli indugi: primi segnali verso le elezioni comunali; Verso le elezioni amministrative: Bordighera Viva presenta i primi candidati: al centro ascolto e partecipazione; FdI Crotone: “Non sosterremo il sindaco uscente”. Avviato il confronto verso le Comunali.

Elezioni regionali: a Venezia è andato in scena un faccia a faccia tra Luca Zaia e Matteo Salvini - L'incontro tra Matteo Salvini e Luca Zaia, andato in scena a Venezia giovedì pomeriggio, è stato breve e riservato. rainews.it

Verso le Regionali, Donzelli lancia la sfida di FdI. “Appuntamento importante” - La Spezia, 6 settembre 2025 – Le elezioni regionali, i dazi Usa, la guerra in Ucraina e molti altri temi di attualità al centro dell’incontro ‘Il lavoro del governo Meloni: senza sosta per gli ... lanazione.it

Messina, verso le elezioni comunali: centrodestra al lavoro per una proposta comune: “La città merita di più” - Prosegue il dialogo politico e programmatico tra le forze del centrodestra di Messina, impegnate in un percorso di confronto volto alla costruzione di una proposta unitaria da presentare alla città. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.