Csinistra | Schlein ' destra di può battere leader? Chi prende più voti o primarie'

A Roma, Elly Schlein rilancia la sfida alla destra, affermando che può essere sconfitta alle urne. La leader del Partito Democratico mette in dubbio chi, tra le forze di destra, abbia più voti o più chance di vincere nelle primarie. Intanto, si guarda già alle prossime elezioni, mentre la coalizione progressista si rafforza e si prepara a presentarsi unita dopo anni di divisioni.

Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "Vannacci? Non cerchiamo comandanti dalle nostre parti, stiamo costruendo una coalizione progressista che per la prima volta dopo 20 anni si è riunita in tutte le regioni. E una notizia: li abbiamo battuti. Questa destra non è imbattibile. Troveremo insieme le modalità della scelta. O faremo un accordo come fa il centrodestra, che chi prende un voto in più esprime anche la leadership, oppure potremo fare altre cose come le primarie di coalizione a cui io mi sono già detta disponibile". Lo dice Elly Schlein a Di Martedì su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

