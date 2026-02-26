Coinvolte oltre 200 imprese in tutta Italia con un agrigentino al centro del sistema. Sigilli a una villa di lusso, quattro auto di grossa cilindrata e denaro contante nascosto sottovuoto Un sistema costruito a tavolino, con sponsorizzazioni sportive mai esistite e fatture emesse solo sulla carta per generare costi fittizi. Un meccanismo capace di muovere oltre 35 milioni di euro e di coinvolgere più di 200 imprese in tutta Italia. È lo scenario emerso dall’indagine del Comando provinciale della Guardia di finanza di Agrigento che ha smantellato una maxi frode fiscale. Al centro dell’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca, un articolato sistema fondato su 7 società “cartiere”, formalmente attive ma di fatto prive di struttura e intestate a prestanome. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Operazione «Cash Back»: scoperta frode fiscale da cinque miliardi con 281 denunciati ad AnconaUna frode fiscale da 5 miliardi di euro è stata scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona.

Argento a prezzo stracciato e fatture false: così è nata una frode da 15 milioniArezzo, 10 febbraio 2026 - Un sequestro preventivo per oltre 15,7 milioni di euro è stato eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Arezzo...

Discussioni sull' argomento Sponsorizzazioni false per i rally, scoperta frode da 35 milioni: 18 denunciati e sequestri; False sponsorizzazioni alle gare di rally, così un cittadino di Agrigento teneva in piedi una frode fiscale da 35 milioni di euro; Fatture false: quando il ricorso è inammissibile.

Bonus sponsorizzazioni sportive, domande in partenza: requisiti, importi e scadenzeL’agevolazione legata alle sponsorizzazioni nello sport è ani nastri di partenza con una nuova ... msn.com