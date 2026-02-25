Operazione Cash Back | scoperta frode fiscale da cinque miliardi con 281 denunciati ad Ancona

Una frode fiscale da 5 miliardi di euro è stata scoperta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona. Gli inquirenti hanno portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed internazionale. L’operazione denominata “Cash Back”, condotta dalla Tenenza di Senigallia, ha consentito di individuare e di incidere su un sistema criminale, ramificato, sofisticato e capace di muovere 5 miliardi di euro, operando tra Italia ed estero. Sono state denunciate 281 persone, tre delle quali arrestate. L’autorità giudiziaria ha disposto sequestri per oltre un miliardo di euro. I dettagli dell’operazione saranno forniti in conferenza stampa alle ore 11 presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza sito in Ancona, Lungomare Vanvitelli n. 26, alla presenza della procuratrice di Ancona Monica Garulli. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

