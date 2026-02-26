Spacciatore arrestato in paese | vendeva cocaina vicino alla chiesa

Un uomo è stato fermato dalla Polizia Locale della Valtrompia mentre stava cedendo una dose di cocaina a un cliente, a pochi passi dalla chiesa di Inzino. L'intervento è avvenuto nel corso di un'operazione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro del paese. L'operazione ha portato all'arresto immediato dell'uomo.

Terzo arresto in due anni per un 28enne marocchino. Sequestrate 11 dosi di cocaina Aveva appena ceduto una dose di cocaina a un cliente quando è stato arrestato in flagranza dalla Polizia Locale della Valtrompia, a pochi passi dalla chiesa di Inzino. In manette è finito un 28enne marocchino, irregolare e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di stupefacenti. Negli ultimi anni era già stato arrestato due volte per gli stessi motivi e, nonostante i provvedimenti a suo carico, aveva continuato imperterrito a vendere droga sul territorio. Solo qualche mese fa era stato fermato dai carabinieri e denunciato per spaccio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

