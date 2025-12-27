Il video dei ladri di orologi a Chivasso | scappano a mani vuote dopo tre tentativi falliti
In quattro minuti, i ladri provano più volte a svaligiare il negozio di orologi “La passione per il tempo”, a Chivasso. Risultato: la banda di malviventi, dopo l’ennesimo tentativo fallito, va via a mani vuote e il video dei suoi colpi fallimentari ripresi dalle telecamere finisce in rete. È. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Fuga dal Louvre: il video dei ladri sul montacarichi. “Scappano, scappano”
Leggi anche: Borgo Valsugana, fanno esplodere il bancomat e scappano (a mani vuote)
Chivasso, i ladri di orologi vengono ripresi dalle telecamere e finiscono sui social; Chivasso, i ripetuti tentavi dei ladri ripresi dalle telecamere; Non si fermano all'alt, carabinieri all'inseguimento di due ragazze a Trofarello; Tentato colpo in centro: scatta l’allarme, ladri scappano a mani vuote IL VIDEO.
Le telcamere di sorveglianza poste sopra al netozio "La passione del Tempo" di Chivasso hanno ripreso, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, molteplici tentativi di un gruppo di ladri di forzare la saracinesca del negozio di orologi. Ogni volta che i ladri venivan - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.