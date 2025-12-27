Il video dei ladri di orologi a Chivasso | scappano a mani vuote dopo tre tentativi falliti

27 dic 2025

In quattro minuti, i ladri provano più volte a svaligiare il negozio di orologi “La passione per il tempo”, a Chivasso. Risultato: la banda di malviventi, dopo l’ennesimo tentativo fallito, va via a mani vuote e il video dei suoi colpi fallimentari ripresi dalle telecamere finisce in rete. È. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

il video dei ladri di orologi a chivasso scappano a mani vuote dopo tre tentativi falliti

© Torinotoday.it - Il video dei ladri di orologi a Chivasso: scappano a mani vuote dopo tre tentativi falliti

