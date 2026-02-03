Sony ha annunciato di aver depositato un brevetto per un sistema che permette di creare podcast con voci generate dall’intelligenza artificiale, usando le voci dei personaggi di PlayStation. L’azienda punta a sfruttare questa tecnologia per offrire contenuti innovativi, ma il progetto sta già dividendo gli utenti.

Sony guarda ancora all’ intelligenza artificiale generativa e lo fa con un’idea tanto ambiziosa quanto divisiva. Un nuovo brevetto, pubblicato di recente ma depositato nel 2024, descrive un sistema per creare podcast personalizzati condotti dalle voci dei personaggi PlayStation. L’obiettivo è offrire contenuti informativi su misura direttamente sulla piattaforma. Al centro del progetto ci sono LLM, profili utente e IP storiche dell’azienda. Ma non mancano interrogativi su utilità reale e implicazioni legali. Insider Gaming segnala che il brevetto, intitolato “LLM-Based Generative Podcasts for Gamers”, propone un sistema capace di generare podcast automatici sfruttando modelli linguistici avanzati e i dati associati al profilo PlayStation dell’utente. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Sony brevetta un sistema per creare dei podcast IA con le voci dei personaggi PlayStation

