Queste sono le città più inquinate d’Italia | il nuovo report svela la classifica

Il nuovo report rivela che Palermo, Milano e Napoli sono le città più inquinate d’Italia, a causa dei livelli elevati di smog urbano. Quest’anno, le tre città registrano un aumento delle polveri sottili rispetto agli anni scorsi, mettendo a rischio la salute dei residenti. In particolare, le centraline nelle zone più trafficate segnalano spesso concentrazioni di particolato superiore ai limiti consentiti.

Smog Urbano: Palermo, Milano e Napoli Ancora Tra le Città Più Inquinate d’Italia. Palermo, Milano e Napoli si confermano le città più a rischio per la qualità dell’aria in Italia. Il nuovo report di Legambiente, “Mal’Aria di città 2026”, rivela che, nonostante un leggero miglioramento generale, molte aree urbane faticano a raggiungere gli standard europei previsti per il 2030, con impatti diretti sulla salute pubblica e sulla qualità della vita. Un Quadro Generale in Evoluzione. La qualità dell’aria nelle città italiane è un tema di crescente preoccupazione, che trascende la semplice dimensione ambientale per investire la salute dei cittadini e il futuro delle aree urbane.🔗 Leggi su Ameve.eu

