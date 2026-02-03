Sono queste le città più care di Italia | la classifica del Codacons

Il Codacons ha pubblicato la classifica delle città più care d’Italia. Secondo lo studio, il costo della vita varia molto da regione a regione. Alcune città risultano più costose, altre più accessibili. La differenza si nota già facendo due conti, confrontando prezzi e tariffe. Le persone che vivono in alcune zone sentono di più il peso delle spese, mentre in altre la situazione è meno gravosa. Lo studio aiuta a capire meglio quale zona è più cara e perché.

Il costo della vita non pesa allo stesso modo in ogni angolo del Paese. Lo si percepisce viaggiando, lo si intuisce confrontando scontrini e tariffe, ma a volte serve uno studio ufficiale per trasformare le sensazioni in numeri. L’ultimo rapporto del Codacons, basato sui dati dell’Osservatorio Prezzi del Mimit, mette ordine in questa geografia delle spese quotidiane e conferma un primato che molti sospettavano da tempo: Milano è la città più cara del Paese. Non solo per gli affitti o per la ristorazione, ma per l’intero paniere di beni e servizi che compongono la vita di tutti i giorni. La classifica: le città più care d’Italia. 🔗 Leggi su Tpi.it

Il costo della vita varia significativamente tra le città italiane.

