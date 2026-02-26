Solomon problema muscolare contro lo Jagiellonia | al suo posto entra Gudmundsson

Durante la partita, Solomon ha dovuto interrompere l'azione a causa di un problema muscolare e nel corso del gioco è stato sostituito da Gudmundsson al 62’. La sua uscita ha richiesto un cambio tattico, modificando gli equilibri in campo e portando a un adattamento immediato della squadra. La situazione ha influenzato le strategie della squadra nel prosieguo del match.

Brutte notizie in casa Fiorentina: Solomon è stato costretto a lasciare il campo durante il ritorno dei play-off di Conference League, contro lo Jagiellonia, a causa di problema muscolare alla coscia destra. L’attaccante, subentrato a Fazzini al 62', è stato sostituito al minuto 100 dei tempi supplementari, a poco più di mezz'ora dal suo precedente ingresso in campo. L’ex Tottenham, che ha avvertito subito dolore, ha abbandonato il terreno di gioco molto rammaricato. Al suo posto Vanoli ha schierato Gudmundsson. Nelle prossime ore previsti accertamenti che chiariranno la natura del problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Solomon, problema muscolare contro lo Jagiellonia: al suo posto entra Gudmundsson Fiorentina: contro lo Jagiellonia maxi turn over. Lezzerini in porta, Piccoli davanti. E tornerà GudmundssonFIRENZE – La Fiorentina giovedì 26 febbraio 2026 di nuovo in campo per il ritorno dei play-off di Conference contro i polacchi dello Jagiellonia. Fiorentina: contro lo Jagiellonia per passare il turno. E prove di campionato. Gudmundsson in panca. FormazioniFIRENZE – E’ ovvio che il pensiero sia più che altro rivolto a Udine: la Fiorentina, lunedì 2 marzo 2026, dovrà andare a giocarsi, in Friuli, un... Discussioni sull' argomento NEWS – Pulisic, Dumfries, Yildiz, Gaspar, De Bruyne, Folorunsho, Gimenez, Solomon, McTominay, Soulé: le ultime; Continua la serata nera per la Fiorentina. Problemi fisici anche per Solomon che è costretto al cambio. Fiorentina: infortunio muscolare per SolomonBrutte notizie in arrivo in casa Fiorentina durante la sfida contro lo Jagiellonia in Conference a causa dell'infortunio di Manor Solomon. L'esterno viola è stato costretto ad alzare bandiera bianca p ... fantacalcio.it Infortunio Solomon: si ferma l’esterno in Fiorentina Jagiellonia. Le sue condizioni e quanto può rimanere fuoriInfortunio Solomon: le condizioni dell’esterno della Fiorentina, che si è fermato nel match contro il Jagiellonia. Quanto può stare fuori La notte europea dell’Artemio Franchi si stava trasformando in ... calcionews24.com CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina-Jagiellonia, problema muscolare per Solomon, al suo posto Gudmundsson ift.tt/YAS7nuf x.com Considerando un Solomon a sufficienza piena, Brescianini e Harrison risicata (specie l’inglese), Fabbian non sufficiente, Rugani senza voto, il miglior acquisto della Fiorentina è Fabio Paratici. E nonostante sia entrato al Viola Park solo il 4 febbraio è chiar facebook