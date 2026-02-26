Fiorentina | contro lo Jagiellonia per passare il turno E prove di campionato Gudmundsson in panca Formazioni

FIRENZE – E’ ovvio che il pensiero sia più che altro rivolto a Udine: la Fiorentina, lunedì 2 marzo 2026, dovrà andare a giocarsi, in Friuli, un altro pezzetto di salvezza. Ma intanto, stasera alle 18,45, al Franchi (diretta su Sky), si deve chiudere il discorso qualificazione dopo l’ottimo 0-3 ottenuto in Polonia. Paolo Vanoli, contro lo Jagiellonia, deve fare a meno dei giocatori esclusi dalla lista Uefa, ovvero Christensen, Brescianini e Rugani. Vista la partita di andata, non penso proprio ci possano essere problemi. Anche se con la Fiorentina di quest’anno, si sa, non si deve mai dire mai. Ma uscire dalla Conference, perdendo 0-4 o 1-5, non ci sta. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

