Soldeu si sta preparando all’appuntamento cruciale della discesa libera di coppa del mondo, con Sofia Goggia al centro dell’attenzione. La stagione si sta intensificando, con sei gare in dieci giorni, e gli atleti affrontano un ritmo serrato che mette alla prova resistenza e concentrazione. La skiwoman si mostra determinata e fiduciosa, pronta a confrontarsi con la sfida.

soldeu si sta preparando all’appuntamento cruciale della discesa libera di coppa del mondo, con Sofia Goggia al centro dell’attenzione. la campionessa bergamasca sta affinando il feeling con la neve locale e si presenta in condizioni di forma rassicuranti, in vista della gara prevista venerdì 27 febbraio. nella giornata odierna, 26 febbraio 2026, si sono osservati segnali positivi sul fronte tecnico e di gestione della fatica, elementi chiave per il corso della stagione. nella sessione di allenamento, la prestazione di sofia goggia ha occupato il terzo gradino della classifica, con un ritardo di 0,82 secondi dalla leader nina ortlieb. nella prima prova, a guidare era ester ledecka, stabilendo il miglior tempo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia: "A metà stagione, sei gare in dieci giorni: stress elevato, ma sono fiduciosa

Sofia Goggia soddisfatta: “Il miglior gigante della stagione: ho sbagliato, ma all’attacco”Sofia Goggia ha conquistato un buon ottavo posto nel gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver vinto il...

A che ora le prossime gare di Sofia Goggia: tutte le gare prima delle OlimpiadiTra giganti e discipline veloci (superG e discesa) Sofia Goggia avrà a disposizione altre otto gare di Coppa del Mondo prima di concentrarsi sulle...

Temi più discussi: Sofia Goggia: Alle Olimpiadi ho dato tutto. Le parole su Brignone e il retroscena su Mattarella; Secondo miracolo Brignone, oro in slalom gigante; Sofia Goggia celebra i successi di Federica Brignone e delle altre Azzurre: Ho un rimpianto, aggiunge; Brignone trionfa nel SuperG alle Olimpiadi: conquista l’oro e entra nella leggenda.

Sofia Goggia: Siamo a metà stagione. Sei gare in dieci giorni: volume di stress, sono fiduciosaSofia Goggia ha firmato il terzo tempo nella prova cronometrata della discesa libera di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La ... oasport.it

Coppa del Mondo sci alpino, Goggia terza nella seconda prova a Soldeu: Ortlieb la più veloceA Soldeu si chiude la seconda prova cronometrata della discesa femminile: Sofia Goggia firma il terzo tempo, davanti a lei Nina Ortlieb e Corinne Suter. Sulla p ... sportface.it

GIOVEDÌ CON LO SCI Dal secondo miglior tempo di Nicol Delago e dal terzo di Sofia Goggia: ripartono da qui le donne jet! Ma l’appuntamento con i training di Coppa del Mondo oggi è doppio! Ore 10, Garmisch, prima cronometrata di discesa maschil x.com

Sofia Goggia - Sofia Goggia added a new photo. - facebook.com facebook