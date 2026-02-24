Sofia Goggia a Soldeu 2026 | orario pettorale e diretta TV della prima discesa

Sofia Goggia partecipa a Soldeu 2026 a causa della sua qualificazione alla prima discesa libera femminile della Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si terrà mercoledì 25 febbraio, con la prima prova cronometrata prevista nel pomeriggio. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta TV, mentre gli spettatori attendono di vedere come affronterà il tracciato. La gara si svolge in un contesto di grande attesa e preparazione.

Nel contesto della Coppa del Mondo di sci alpino, mercoledì 25 febbraio si svolgerà a Soldeu la prima prova cronometrata della discesa libera femminile. Le atlete testeranno la pista andorrana per individuare le traiettorie ottimali e trovare il giusto feeling in vista della gara che segnerà la ripresa del massimo circuito internazionale dopo le Olimpiadi. La sessione permette di valutare l’aderenza al pendio e di definire le linee più efficaci per la gara. L’evento avrà inizio alle ore stabilite e mobiliterà le atlete in vista di un confronto competitivo di alto livello. sofia goggia partirà alle 11. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Soldeu 2026: orario, n. di pettorale, tvSofia Goggia si prepara a scendere in pista a Soldeu per la prima prova di discesa femminile, programmata per mercoledì 25 febbraio alle 11.

Sofia Goggia a Cortina 2026: pettorale, orario e diretta TV della discesaSofia Goggia si prepara a scendere in pista a Cortina durante le Olimpiadi del 2026.

SOFIA GOGGIA VINCE IL BRONZO NELLA DISCESA

