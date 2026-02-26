Smog Bergamo oltre i limiti | scattano le misure antinquinamento

A Bergamo, i livelli di PM10 sono rimasti sopra i limiti consentiti per il secondo giorno consecutivo, portando all’attivazione delle misure antinquinamento. Da venerdì 27 febbraio, è stato deciso di sospendere l’uso di biomassa a tre stelle e di bloccare i veicoli diesel fino a Euro 4 nei comuni più grandi. Inoltre, si è stabilita una diminuzione di un grado della temperatura nei riscaldamenti pubblici e privati.

LA REGIONE. Superato per il secondo giorno consecutivo il valore di PM10. Da venerdì 27 febbraio stop a biomassa fino a 3 stelle, blocco dei diesel fino a Euro 4 nei Comuni sopra i 30mila abitanti e riduzione di 1 grado del riscaldamento. I dati registrati da Arpa Lombardia mercoledì 25 febbraio hanno certificato il superamento per il secondo giorno consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Monza. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, a partire da domani, venerdì 27 febbraio, saranno attive le misure temporanee antinquinamento di primo livello in queste province.