pm10 oltre i limiti scattano le misure antinquinamento a milano monza e cremona

A causa di un'imponente ondata di alta pressione di origine subtropicale, le città di Milano, Monza e Cremona si trovano ad affrontare livelli di PM10 superiori ai limiti consentiti. La prolungata stabilità atmosferica favorisce l'accumulo di inquinanti, rendendo necessario l'adozione di misure temporanee per limitare l'inquinamento e tutelare la salute pubblica.

Milano, 11 dicembre 2025 - Perdura il campo di alta pressione di origine subtropicale sulla Lombardia e inevitabilmente cresce lo smog. Inevitabilmente i dati registrati ieri, mercoledì 10 dicembre, da Arpa hanno certificato il superamento per il secondo giorno consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 in provincia di Milano, Monza e Cremona. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorn i, tendenzialmente favorevoli all'accumulo degli inquinanti in tutti questi territori, si attivano, da domani, venerdì 12 dicembre, le misure temporanee di primo livello.

