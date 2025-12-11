Smog oltre i limiti | scattano da domani le misure antinquinamento a Bollate Paderno Garbagnate Novate Limbiate e Saronno

Da domani scattano le misure antinquinamento a Bollate, Paderno Dugnano, Garbagnate, Novate, Limbiate e Saronno, a causa di livelli di smog oltre i limiti. I dati di ARPA Lombardia hanno confermato il superamento del limite giornaliero di PM10 per il secondo giorno consecutivo, coinvolgendo l’intera area del Nord Milano e del Saronnese.

Aria pesante in tutta l’area del Nord Milano e del Saronnese. I dati registrati ieri, mercoledì 10 dicembre, da ARPA Lombardia hanno certificato per il secondo giorno consecutivo il superamento del limite giornaliero di PM10 nelle province di Milano e Monza Brianza, situazione che coinvolge direttamente i Comuni di Bollate, Paderno Dugnano, Garbagnate Milanese, Novate . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Smog oltre i limiti: scattano da domani le misure antinquinamento a Bollate, Paderno, Garbagnate, Novate, Limbiate e Saronno

