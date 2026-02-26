Smog alle stelle | l’anticiclone soffoca le città italiane

Un’ondata di caldo e siccità sta portando livelli di smog molto elevati nelle principali città italiane, con le concentrazioni di polveri sottili che superano le soglie consentite. Le condizioni climatiche favoriscono l’accumulo di inquinanti nell’atmosfera, creando situazioni di disagio e rischio per la salute dei cittadini. Le autorità monitorano attentamente la situazione e invitano alla prudenza.

Alta pressione persistente, polveri sottili oltre i limiti europei e concentrazioni record al Nord mentre l'assenza di vento mantiene gli inquinanti nei bassi strati La presenza stabile dell'anticiclone continua a incidere sulla qualità dell'aria, soprattutto nelle regioni del Nord Italia, dove si registrano concentrazioni di PM10 oltre la soglia dei 50 µgm³, limite fissato dalla normativa europea.