A Monza smog ancora alle stelle | i divieti continuano
A Monza, l’inquinamento atmosferico rimane elevato, con livelli di smog ancora sopra i limiti consentiti. Nonostante gli sforzi per ridurre le emissioni, i divieti temporanei per limitare l’inquinamento continuano a essere in vigore. La Regione Lombardia ha annunciato il ritiro delle misure di primo livello nell’hinterland milanese, ma l’aria rimane problematica.
A Monza l’aria resta irrespirabile e proseguono i divieti per cercare di contenere lo smog. La comunicazione arriva direttamente dalla Regione Lombardia che annuncia il ritiro delle misure temporanee antinquinamento di primo livello nell’hinterland milanese dopo che sono state registrate per due. Monzatoday.it
Smog, scattano le misure antinquinamento: limitazioni anche a Monza #mbnews #monza #brianza
Monza stretta nella morsa dello smog: scattano i divieti (anche per i riscaldamenti) - I livelli di Pm10 nell’aria sono stati ancora superati per il secondo giorno di fila e anche a Monza e in Brianza scattano i divieti. monzatoday.it
Monza soffocata dallo smog: cosa cambia da domani coi nuovi divieti (e come il meteo influirà) - In arrivo un weekend stabile e soleggiato, ma con qualità dell’aria ... monza-news.it
Da oggi attive misure anti-smog nelle province di Milano, Monza e Cremona. Superati per il secondo giorno consecutivo valore limite riferito alla media giornaliera #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook