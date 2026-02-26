Sma Campania presidio sotto la Regione | Fico intervenga su gestione e convochi sindacati

Oggi si è svolto un presidio davanti alla sede regionale di Sma Campania, con i manifestanti che chiedono un intervento diretto e la convocazione dei sindacati. La protesta si è concentrata sulle modalità di gestione e sulle condizioni di lavoro, con i partecipanti che vogliono un confronto immediato con le autorità competenti. La situazione rimane sotto osservazione, in attesa di sviluppi.

Stamattina, sotto la sede della Regione Campania "ennesimo presidio a Santa Lucia per sollecitare l'intervento del presidente Fico sulla vicenda" della partecipata regionale dei servizi ambientali, recita una nota del sindacato Confintesa. La sigla contesta presunti "sprechi e mala gestione, che da tempo con comunicati e presidi stiamo segnalando". In primo piano anche il licenziamento di Vincenzo Pirozzi, dipendente di Sma e segretario provinciale di Confintesa Igiene Ambientale Napoli. Un provvedimento comunicato all'interessato a fine 2025. "Secondo il nostro avviso – afferma la nota – l'intervento del presidente è doveroso, ed è previsto dal cosiddetto Decreto Madia (D.