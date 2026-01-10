Sma Campania contestazione disciplinare a dipendente-sindacalista Lui | Fico verifichi mie denunce

Sma Campania ha avviato una contestazione disciplinare nei confronti di Vincenzo Pirozzi, dipendente e sindacalista di Confintesa Igiene Ambientale. La procedura riguarda tredici video ritenuti calunniosi, che coinvolgono l’azienda e alcuni colleghi. Pirozzi ha risposto chiedendo a Fico di verificare le sue denunce. La vicenda evidenzia tensioni tra il lavoratore e l’azienda, in un contesto di confronto tra diritti sindacali e tutela aziendale.

Tredici video, ritenuti calunniosi per l'azienda e i colleghi di lavoro. Sono al centro della contestazione disciplinare a Vincenzo Pirozzi, dipendente Sma Campania e segretario provinciale di Confintesa Igiene Ambientale. Il sindacalista è autore di numerose denunce pubbliche su presunti sprechi e criticità nella gestione della società in house della Regione Campania. Nelle sue controdeduzioni, Pirozzi respinge gli addebiti. E sottolinea la propria veste sindacale, rivendicando le corrispettive tutele al diritto di critica, sia in termini normativi che giurisprudenziali.

