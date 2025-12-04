minorenni alle slot sospesa la licenza alla sala scommesse

Pistoia, 4 dicembre 2025 – Avevano permesso l’ingresso di due minorenni nella sala slot nelle ore serali. Per questo è stata sospesa la licenza all’attività che rischia anche una pesante ammenda, anche per altre irregolarità scoperte nella struttura. Nei guai è finita una sala scommesse e videolottery di Pistoia, che è gestita da cinesi. Il controllo è scattato durante una attività volta alla prevenzione dell’illegalità nel gioco d’azzardo. La Questura ha effettuato diverse ispezioni nelle sale scommesse e di raccolta delle scommesse attraverso le slot machine e le videolottery che hanno interessato l’intero territorio della provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

