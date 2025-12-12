Serie C che caos nel Girone B! Ternana penalizzata di cinque punti ecco come cambia la classifica

Nel Girone B della Serie C si registra un importante cambio in classifica a causa di una penalizzazione di cinque punti inflitta alla Ternana. La decisione ha scatenato un notevole caos tra le squadre, influenzando le posizioni e la corsa per i posti playoff. Ecco tutti i dettagli sulla pesante sanzione e le conseguenze per le squadre coinvolte.

Serie C, che pesante stangata per la Ternana: scoppia il caso nel Girone B! Saranno ben cinque punti di penalizzazione Pesante sanzione per la Ternana. Il Tribunale Federale Nazionale (TFN), Sezione Disciplinare presieduta da Amedeo Citarella, ha inflitto al club umbro cinque punti di penalizzazione in classifica, da scontare immediatamente nel corso dell'attuale stagione di .

