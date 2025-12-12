Serie C | Cinque punti di penalizzazione per la Ternana | come cambia la classifica nel girone del Livorno
La classifica del girone B di Serie C si aggiorna nuovamente dopo la penalizzazione di cinque punti inflitta alla Ternana, influenzando la posizione delle squadre, tra cui il Livorno. Questa variazione avviene a seguito dell'estromissione del Rimini dello scorso novembre, modificando gli equilibri e le prospettive delle squadre coinvolte.
Cambia (nuovamente) la classifica del girone B della serie C dopo l'estromissione del Rimini dello scorso novembre. Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare ha stabilito che la Ternana debba essere penalizzata di cinque punti in classifica da scontare in questa stagione. Una. Livornotoday.it
