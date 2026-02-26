Sindrome di Parsonage-Turner al braccio dopo vaccino anti Covid 55enne di Agrigento avrà un indennizzo a vita

Un uomo di 55 anni di Agrigento riceverà un indennizzo permanente dopo aver sviluppato una rara complicazione al braccio in seguito a un intervento di vaccinazione anti Covid. La vicenda riguarda un caso in cui si è verificata una reazione avversa, portando a problemi di mobilità e dolore persistente. La decisione si basa su un procedimento che ha riconosciuto la connessione tra il vaccino e la condizione.

Il tribunale di Agrigento ha condannato il ministero della Salute a corrispondere un indennizzo a vita all’uomo di 55 anni che, dopo essersi sottoposto alla seconda dose di vaccino anti Covid nel 2021, ha sviluppato la sindrome di Parsonage-Turner al braccio sinistro, rischiando una paralisi dell’arto. Il cittadino siciliano di 55 anni riceverà un assegno bimestrale da parte del ministero. I danni al braccio dopo il vaccino anti Covid Così come la maggior parte dei cittadini italiani, un residente di Agrigento, nel 2021, si sottopose alla vaccinazione anti Covid. All’uomo, oggi 55 anni, fu somministrata una seconda dose di Pfizer-BioNTech al braccio sinistro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

