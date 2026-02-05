Metriks e l’Università di Siena rinnovano il loro accordo. Le due realtà continueranno a lavorare insieme per formare studenti e collegarli al mondo del lavoro. La collaborazione si intensifica, puntando a creare un ponte più forte tra università e imprese.

Arezzo, 5 febbraion 2026 – Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Metriks AI S.p.A. SB e l’Università di Siena, attraverso il rinnovo della convenzione con il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (DISAG). Metriks AI S.p.A. Società Benefit (“Metriks” o la “Società”), AI Data Company specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B basate sui dati e potenziate dall’Intelligenza Artificiale secondo un modello Service as a Software e una filosofia Human AI, annuncia il rinnovo della convenzione quadro con il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (DISAG) de ll’Università di Siena, confermando un percorso di collaborazione strutturata sui temi della formazione, dell’orientamento e del dialogo tra mondo accademico e impresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Metriks rinnova la collaborazione con l’Università di Siena per la formazione e l’integrazione tra università e impresa

