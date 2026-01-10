boom di occupazioni negli alberghi pisani durante le feste natalizie

Durante le festività natalizie, gli alberghi di Pisa hanno registrato un aumento significativo delle occupazioni, offrendo un contributo positivo all’economia locale. Questo incremento rappresenta un dato interessante in un periodo tradizionalmente caratterizzato da fluttuazioni nel settore turistico. La crescita delle presenze alberghiere durante le feste testimonia l’interesse crescente verso la città e il suo patrimonio, contribuendo a un andamento complessivamente positivo nel settore dell’accoglienza.

Pisa, 8 gennaio 2025 - Un “regalo” inaspettato per i giorni di Natale e un andamento complessivamente dinamico nell'arco delle festività. È un bilancio positivo quello tracciato dal presidente Federalberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli sulle presenze turistiche in occasione delle festività natalizie. “Il trend si è confermato in crescita anche rispetto al 2024 che pure era stato un anno di miglioramento in confronto ai precedenti. Una bella sorpresa è arrivata proprio dalle occupazioni registrate nei giorni di Natale del 24, 25 e 26 dicembre che sono andate sopra il 60%. Pisa sta diventando attrattiva anche nei giorni di Natale, con dati estremamente lusinghieri come confermano gli ultimi giorni del 2025 e Capodanno, con un tasso di occupazione che ha superato il 90% nei giorni del 30 e 31 dicembre e 1 gennaio, raggiunto però grazie alle prenotazioni last minute proprio a ridosso di San Silvestro”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

