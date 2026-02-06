Nasce a Foggia ' Verba et sapientia' una rete educativa per la valorizzazione delle lingue classiche

Questa mattina a Foggia è nata ‘Verba et Sapientia’, una rete di scuole dedicata alla promozione delle lingue antiche. Il Liceo Classico ‘Lanza’ ha firmato l’accordo di rete, impegnandosi a valorizzare il latino e il greco come parte fondamentale del patrimonio culturale italiano. L’obiettivo è rafforzare l’insegnamento di queste lingue e coinvolgere più studenti in un percorso che unisce storia, cultura e tradizione.

