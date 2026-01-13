Persone Lgbtqia+ Asl | corso di linguaggio inclusivo e buone prassi nell' assistenza

Il corso di linguaggio inclusivo e buone prassi nell’assistenza si rivolge a operatori sanitari e si focalizza sui bisogni di salute delle persone LGBTQIA+, intersessuali e transgender. Attraverso quattro moduli in modalità Fad sincrona, in programma tra il 14 gennaio e il 3 febbraio, offre strumenti e conoscenze per garantire un’assistenza rispettosa e competente lungo tutto il percorso di vita.

BRINDISI - È dedicato ai bisogni di salute delle persone intersessuali, transgender e gender diverse, dalla nascita al percorso di vita il progetto formativo in quattro moduli in Fad sincrona in programma il 14, 20 e 27 gennaio e il 3 febbraio. Responsabili scientifici sono la psicologa Francesca.

