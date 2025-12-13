Università Chinnici PD Sicilia | il semestre filtro penalizza i giovani e mette a rischio la Sanità
La critica al Governo Meloni sull'accesso a Medicina. Il "semestre filtro" per l'ingresso ai corsi di Medicina e Chirurgia non rappresenta una reale valorizzazione del merito, ma si configura come un'ulteriore barriera che colpisce il futuro dei giovani e del Sistema Sanitario Nazionale. È questa la posizione di Valentina Chinnici, deputata all'Assemblea Regionale Siciliana e vice segretaria regionale del Partito Democratico, che interviene duramente sulla misura introdotta dal Governo. Secondo Chinnici, l'esecutivo sceglie una scorciatoia ingiusta, evitando di affrontare i veri nodi strutturali dell'università italiana: mancanza di aule, laboratori, docenti, risorse e posti letto.
