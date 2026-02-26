Era da poco arrivato negli uffici della Questura di Pistoia quando si è sentito improvvisamente male e si è accasciato sulla sedia del corridoio dove era in attesa. L’allarme è scattato ieri pomeriggio, poco dopo le 16, in via Pertini, dove Vincenzo Biagioli, 75 anni, pistoiese, si era recato e dove era in attesa di poter parlare con gli operatori, per un atto che doveva essergli notificato. Ma l’uomo si è sentito male prima di entrane nell’ufficio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Misericordia di Pistoia con un’ambulanza. All’arrivo del personale sanitario, l’uomo era in arresto cardiaco. I sanitari hanno immediatamente iniziato le manovre e i tentativi di rianimazione, ma sembra che Biagioli non si sia mai ripreso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si sente male in attesa in Questura Vincenzo Biagioli muore in ospedale

Lutto a Perugia: Fabrizio Mosci si sente male in viaggio e muore in ospedaleUn malore improvviso, la corsa in ospedale e nella serata di ieri la dichiarazione di morte cerebrale.

Si sente male dopo aver mangiato del pesce durante del Feste: 15enne muore all’ospedale di Campobasso, si sospetta intossicazione alimentareUna ragazza di 15 anni è morta nella notte all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata ricoverata dopo un malore che si protraeva da alcune...

Temi più discussi: Si sente male in casa, dipendente comunale salvato dalla polizia locale; La mamma si sente male, il neonato cade: è in condizioni critiche; Insegnante fa vedere in classe video cruento, un alunno si sente male e nella caduta si rompe due denti. Il Tribunale condanna il Ministero al risarcimento per lesioni e omessa vigilanza; Si sente male durante un’immersione nel Ceresio: 57enne italiano lotta tra la vita e la morte.

Si immerge nel lago Ceresio e si sente male, inutili i soccorsi: morto subacqueo 57enneI suoi compagni lo hanno subito riportato in superficie e hanno iniziato le manovre di rianimazione, poi proseguite dai medici. Ma l’uomo non ce l’ha fatta ... msn.com

Malore per Blanco, si sente male in casa: le immagini choc dell’ambulanza/ Cos’è successo e come staMalore per Blanco: il cantante si sente male in casa e viene soccorso da un'ambulanza, immagini choc: cos'è successo e come sta adesso Malore per Blanco: il giovane si è sentito male, soccorso da ... ilsussidiario.net

La Questura di Palermo è in lutto per la perdita improvvisa di uno dei suoi uomini più stimati, il vice ispettore Vincenzo Marcianò. Il poliziotto, appena trentaseienne, è deceduto ieri nel suo appartamento in zona corso Calatafimi, lasciando un vuoto incolmabile - facebook.com facebook

Iniziamo la giornata con il sorriso di Vincenzo dalla questura di Como E Voi sorridete con noi #essercisempre x.com