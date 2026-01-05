Stephen Bryen, ex vice sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti, afferma che Nicolás Maduro era costantemente monitorato e che ora Cuba e Panama potrebbero essere i prossimi obiettivi. Con oltre 50 anni di esperienza nel settore della sicurezza, Bryen fornisce una prospettiva approfondita sulle dinamiche geopolitiche e sulla vigilanza statunitense in America Latina.

Stephen Bryen è un esperto con oltre 50 anni di lavoro nell’ambito della Difesa degli Stati Uniti. Nella sua lunga carriera, è stato vice sottosegretario alla Difesa per la politica di sicurezza commerciale durante l’amministrazione Reagan e direttore della Defense Technology Security Administration (Dtsa) presso il Dipartimento della Difesa Usa. Nel settore privato, è stato presidente di Finmeccanica North America (oggi Leonardo) e di altre società di consulenza sulla difesa. Oggi cura una seguitissima pagina Substack ( Weapons and Strategy ) e scrive per alcune testate come Asia Times. Lo abbiamo raggiunto per porgli qualche domanda sull’operazione militare Usa in Venezuela, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro, al fine di comprendere meglio la prospettiva statunitense nonché i dettagli operativi dell’operazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Parla Bryen, ex vice sottosegretario Usa: “Maduro era monitorato ora per ora. Cuba e Panama sono le prossime”

