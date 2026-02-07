Intervista ad Ada Colapetella | Io ceramista tra montagne e fiumi resto in Campania per creare bellezza
Ada Colapetella, ceramista di Piedimonte Matese, sceglie di restare nella sua città. Nonostante le montagne e i fiumi che circondano il paese, lei continua a creare bellezza tra le sue pietre. La sua passione per l’arte e la natura la porta a rimanere fedele alle radici, coltivando con cura le sue opere tra le montagne della Campania.
«Accarezzo le pietre». Ada Colapetella, ceramista "in" Piedimonte Matese, ha scelto non una ma più volte di rimanere nella sua cittadina a dispetto delle montagne russe della vita, delle offerte ammiccanti che sono venute da Reggio Emilia sia per l'attrazione del luogo e delle sue imprese del settore, sia per l'aspetto economico. Ma lei è una donna di montagna, quella vera del Matese che si para di fronte e abbraccia la città, e di acqua, quella dei fiumi che attraversano il comune. Entrambi, montagna e acqua, ne definiscono anche la palette dei colori. Il percorso «Ero piccola e mi piaceva disegnare.
