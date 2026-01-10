Paura a Roma uomo si barrica in casa | prende in ostaggio moglie e badante e le minaccia con la pistola

A Roma, un uomo si è barricato nella propria abitazione in via Cortina d'Ampezzo, tenendo in ostaggio la moglie, la badante e uno dei due operai presenti durante i lavori di ristrutturazione. La situazione ha generato grande preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine, intervenute prontamente per gestire l'evento e garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Roma, paura a via Cortina D'Ampezzo: 90enne prende in ostaggio moglie e badante e li minaccia con una pistola, fermato dagli agenti - Momenti di terrore quelli vissuti ieri in via Cortina d'Ampezzo dove un uomo di 90 anni si è barricato in casa armato, tenendo in ostaggio sua moglie, il badante e uno dei due ... ilmessaggero.it

Roma – 89enne armato si barrica in casa con moglie e badante: ore di tensione in via Cortina d’Ampezzo - Momenti di paura nel pomeriggio di ieri nella Capitale ROMA – Attimi di forte apprensione nel pomeriggio di venerdì in via Cortina d’Ampezzo, nella zona n ... etrurianews.it

