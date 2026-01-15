Abbandono di rifiuti a Castellabate | nei guai una coppia

A Castellabate, sono state avviate procedure amministrative nei confronti di una coppia residente in un comune vicino, ritenuta responsabile di smaltimento illecito di rifiuti. L'episodio evidenzia l'importanza di rispettare le normative ambientali e il corretto smaltimento dei rifiuti, per tutelare il territorio e la comunità locale. Le autorità continueranno a vigilare per prevenire comportamenti illeciti e preservare la bellezza del paesaggio.

Procedure amministrative avviate a carico di due persone, residenti in un comune limitrofo, ritenute responsabili di smaltimento illecito di rifiuti nel territorio di Castellabate. La Polizia Locale è risalita all'identità della coppia in seguito al rinvenimento di numerosi sacchi di immondizia abbandonati presso l'area boschiva di Castelsandra. L'iter sanzionatorio è scattato grazie alla documentazione fornita dal consigliere comunale Gianmarco Rodio, che ha assistito alla scena e trasmesso i dati al comando di polizia. Gli accertamenti successivi hanno confermato le responsabilità, portando all'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia ambientale.

Dal numero mensile di gennaio - Rifiuti abbandonati e responsabilità dei proprietari Il tema dell’abbandono dei rifiuti su terreni e immobili è divenuto, negli ultimi anni, sempre più urgente e sempre meno tollerabile. Si tratta di un fenomeno che incide profon - facebook.com facebook

#Padova, protocollo d’intesa contro l’ #abbandono dei #rifiuti x.com

