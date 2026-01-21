si dimette il presidente radev ora mosca sogna sulle elezioni bulgare

Il presidente bulgaro Rumen Radev si è dimesso, suscitando sorpresa e interrogativi sul futuro politico del paese. La sua uscita apre nuovi scenari, mentre si avvicinano le prossime elezioni. Le dimissioni di Radev rappresentano un passaggio importante per la Bulgaria, che si prepara a un periodo di cambiamenti e rinnovamento istituzionale. Le implicazioni di questa decisione sono al centro dell’attenzione politica e internazionale.

Il presidente della Bulgaria, Rumen Radev, si è dimesso usando parole strane, quasi non fosse stato lui il capo dello stato finora. Ha definito il sistema politico bulgaro un modello di governo vizioso e ha detto che “la battaglia per il futuro della patria è davanti a noi. Possiamo farcela e ce la faremo”. Radev intende presentarsi alle elezioni legislative che ci saranno in primavera, non si sa se fonderà un nuovo partito, ma cosa intende quando parla di “battaglia della patria” è abbastanza certo. Radev è uno dei politici più euroscettici del paese, si è opposto all’ingresso della Bulgaria nella zona euro, è contrario agli aiuti all’Ucraina e al suo ingresso nell’Ue, è favorevole a un riavvicinamento a Mosca e non si sa se, nel corso della campagna elettorale, potrebbe cercare di unirsi con gli altri partiti che condividono le stesse battaglie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il presidente bulgaro Radev, vicino a Putin, si dimette per prendersi il governoIl presidente bulgaro Rumen Radev si è dimesso ieri, annunciando la volontà di riconvocare le urne e di candidarsi alle prossime elezioni politiche.

Mosca attacca Zelensky sulle elezioni e intensifica i toni: nuovi raid russi su OdessaMosca critica le dichiarazioni di Zelensky sulle possibili elezioni in Ucraina, intensificando le tensioni con un nuovo ciclo di raid russi su Odessa.

