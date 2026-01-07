Johnson & Johnson Innovative Medicine | chi è Jacopo Murzi nuovo Ad in Italia

Johnson & Johnson Innovative Medicine ha annunciato il cambio al vertice in Italia, con l'ingresso di Jacopo Murzi come nuovo amministratore delegato. Murzi porta con sé una vasta esperienza nel settore farmaceutico e si occuperà di guidare le strategie aziendali sul mercato italiano, contribuendo allo sviluppo delle attività di ricerca e innovazione della divisione.

Cambio al vertice di Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia: Jacopo Murzi è il nuovo amministratore delegato. Succede a Mario Sturion, che assume l'incarico di Vice President di J&J Innovative Medicine in America Latina. Il nuovo Ad guiderà le attività dell'organizzazione italiana, composta da oltre 1.500 persone, tra la sede di Milano e lo stabilimento di Latina – uno dei più innovativi siti produttivi al mondo. Il nuovo Ad e il rientro in Johnson & Johnson. Forte di una carriera ventennale nell'industria farmaceutica, Jacopo Murzi rientra in Johnson & Johnson da Moderna (dove ha lavorato a lungo), portando con sé un'esperienza maturata in Europa, Medio Oriente e Africa, unita a una profonda conoscenza del contesto sanitario e regolatorio italiano.

