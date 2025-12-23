La Pianese chiude il 2025 con un pareggio casalingo contro la Ternana, terminando il girone di andata in modo positivo. La squadra potrà ora concedersi alcune settimane di pausa prima di riprendere gli allenamenti domenica 28 gennaio. Il 3 gennaio, i bianco-neri affronteranno in casa l’Ascoli, riprendendo così il cammino nel campionato di Serie C con rinnovato entusiasmo.

La Pianese può godersi le meritate vacanze: chiuso il 2025 e il girone di andata con il buon pareggio casalingo con la Ternana, le zebrette hanno adesso la possibilità di staccare qualche giorno (la ripresa degli allenamenti è fissata per domenica 28) e ricominciare poi a gennaio con lo stesso piglio: il primo match del nuovo anno sarà al Comunale contro l’Ascoli, sabato 3, con fischio di inizio alle 14,30. L’obiettivo è raggiungere il prima possibile la salvezza benché i numeri attuali vedano la squadra di Birindelli con mezzo piede nei play-off: la classifica dice undicesima posizione, 23 i punti messi in cascina, gli stessi però di Campobasso e Ternana, rispettivamente decima e nona della classe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. La Pianese va in ‘vacanza’ con il pieno di soddisfazioni. Gorelli sicuro: "Il bilancio non può essere che positivo»

Leggi anche: La Pianese va a Pineto per ripartire. Gorelli ordina: "Compatti e battaglieri"

Leggi anche: Calcio Serie C. La Pianese conferma il cammino positivo. Palmi: "Buon contributo dai portieri»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Dove vedere Pianese-Ternana: data, orario e diretta; Pianese-Ternana 0-0, parità con poche emozioni al Comunale; Serie C mercato. Un ritorno per la porta della Pianese; Pianese-Ternana, dove vedere lo streaming gratis: diretta tv live e formazioni.

Calcio Serie C. La Pianese va in ‘vacanza’ con il pieno di soddisfazioni. Gorelli sicuro: "Il bilancio non può essere che positivo» - La Pianese può godersi le meritate vacanze: chiuso il 2025 e il girone di andata con il buon pareggio casalingo ... sport.quotidiano.net