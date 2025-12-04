Sergio Bonelli Editore presenta SENZANIMA TRADIMENTO

4 dic 2025

Arriverà il  5 dicembre  in libreria e fumetteria  TRADIMENTO, il nuovo capitolo della fortunata serie  SENZANIMA  che racconta le avventure crude e sanguinarie della giovinezza di Dragonero, nata dalla penna di  Luca Enoch  e  Stefano Vietti. In questo episodio, i  SENZANIMA  se la vedranno con uno spietato nemico, l’ombra di un insospettabile tradimento nelle file della compagnia e, all’orizzonte, il profilarsi di una terribile tragedia. I  Senzanima vagano verso la baia di Solian, per poi dirigersi a Vetwadart, conosciuta per i lussuosi bordelli e le bellissime donne. La missione appare semplice: aggregarsi alle altre compagnie di mercenari che li attendono in città, ma già durante la navigazione verso Solian emergeranno i primi problemi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

sergio bonelli editore presenta senzanima tradimento

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “SENZANIMA. TRADIMENTO”

