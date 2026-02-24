Il testo e il significato di Qui con me di Serena Brancale a Sanremo 2026 | una poesia per la madre scomparsa

Serena Brancale sarà una delle 30 concorrenti, nella categoria Big, del Festival di Sanremo 2026 con la canzone "Qui con me". Il brano rappresenta una dedica alla madre scomparsa a ottobre 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Qui con me” di Serena Brancale a Sanremo 2026: significato, emozioni e cosa racconta la canzoneSerena Brancale ha portato a Sanremo 2026 la canzone “Qui con me” per raccontare la sua esperienza personale e le emozioni che prova quando è lontana dai suoi cari.

Sanremo 2026, Serena Brancale canta Qui con me. Testo e di cosa parla la canzoneSerena Brancale torna a Sanremo con una versione più intima di sé stessa.

Il posto del cuore di Serena Brancale a Milano

Argomenti correlati

Adozione dei libri di testo: una scelta importante anche per l’IRC; Malika Ayane a Sanremo con Animali notturni: il testo e il significato del brano; Ai ai di Dargen D’Amico – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Caregiver familiare: il testo del ddl è arrivato in Parlamento.

Serena Brancale torna a Sanremo 2026 con Qui con me. L'ex fidanzato in comune con Arisa riaccende il gossip: cosa succederà sul palco x.com

Ci sono anche tre pugliesi. Serena Brancale, Ermal Meta e Raf - facebook.com facebook