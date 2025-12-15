Kolosso e Pinakotek | una serata tra jazz trap soul e funk

Venerdì 19 dicembre al Bronson Club di Madonna dell'Albero, il progetto musicale Kolosso porterà una serata ricca di sonorità, unendo jazz, trap, soul e funk. Con un ensemble di otto musicisti bolognesi, l'evento promette un live coinvolgente e variegato, all'insegna della sperimentazione e dell'energia musicale.

