Ventisette anni l' o8 gennaio Damiano David ha già vissuto molte vite Dagli esordi con i Måneskin alla carriera da solista tutto quello che c' è da sapere su di lui

Damiano David, nato l'8 gennaio, ha 27 anni e un percorso artistico ricco di esperienze. Dalla nascita dei Måneskin alla recente avventura da solista, la sua carriera ha attraversato diverse fasi. Sebbene il gruppo non sia stato ufficialmente sciolto, Damiano continua a esplorare nuovi orizzonti musicali, mantenendo vivo l'interesse dei fan e consolidando la sua presenza nel panorama musicale italiano e internazionale.

Compie 27 anni l'8 gennaio, Damiano David, frontman dei Måneskin ormai sempre più orientato a una carriera da solista, sebbene la band non sia mai stata ufficialmente sciolta e i fan sognino ancora di vederli insieme sul palco. Damiano David: gli esordi. Romano, classe 1999, figlio di due assistenti di volo, da ragazzino giocava a basket, una passione messa successivamente da parte per la musica, scoperta da giovanissimo.

