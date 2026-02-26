Secondo furto in pochi mesi in Municipio rubati i nuovi computer Il sindaco | Attacco alle istituzioni

Nel giro di pochi mesi, il Municipio di Villa di Briano è stato nuovamente preso di mira da un furto, questa volta con il furto dei nuovi computer. Il sindaco ha commentato l’accaduto attraverso i social, evidenziando la preoccupazione per il danno arrecato all’amministrazione e alla comunità. Si tratta di un episodio che ha suscitato reazioni tra i cittadini e le istituzioni locali.

Il raid nella notte a Villa di Briano. Della Corte allerta il prefetto: "Vogliono rallentare la nostra azione" Furto all'interno del comune di Villa di Briano. Lo rende noto il sindaco Luigi Della Corte che, attraverso un post sui social, esprime tutta la sua amarezza per il raid subito a danno dell'intera comunità. L'irruzione dei malviventi si è verificata nel corso della notte tra mercoledì e giovedì. La banda dei soliti ignoti si è introdotta all'interno del municipio ed ha portato via computer di ultima generazione, acquistati appena due mesi fa, e oggetti vari. Nel corso del raid, inoltre, i malviventi avrebbero messo a soqquadro gli uffici provocando danni.