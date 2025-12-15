Furto notturno in una scuola | rubati computer e strumenti informatici

Nella notte, un furto ha colpito una scuola nel comune di Buccino, nel Vallo di Diano. Ignoti malviventi sono entrati nell'istituto, rubando numerosi computer e strumenti informatici. L'episodio si aggiunge ad altri simili nella zona, suscitando preoccupazione tra la comunità e le autorità locali.

Ladri scatenati anche nel Vallo di Diano. Ignoti, la scorsa notte hanno fatto irruzione all'interno di un istituto scolastico del comune di Buccino riuscendo a rubare diversi computer ed altri strumenti informatici. A fare l'amara scoperta è stato il personale Ata che ha prontamente allertato la. Salernotoday.it

