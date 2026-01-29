Terzo furto in pochi giorni chiuso ancora l' asilo Girasole | Ma sembra più un attacco alle istituzioni

L’asilo Girasole di via Perpignano è di nuovo nel mirino. Nella notte, qualcuno ha fatto irruzione nella struttura comunale, che accoglie una trentina di bambini da 0 a 3 anni, segnando il terzo furto in pochi giorni. La situazione resta tesa e preoccupante, e i residenti si chiedono se si tratti solo di vandali o di qualcosa di più grave. La polizia sta indagando per capire chi sia dietro questi atti e cosa vogliano comunicare.

L'asilo Girasole di via Perpignano non ha più tregua. Un nuovo raid si è verificato la scorsa notte nella struttura comunale che ospita una trentina di bambini da 0 a 3 anni. Si tratta della terza intrusione in pochi giorni. E già come accaduto martedì, anche oggi i genitori hanno dovuto tenere a.

